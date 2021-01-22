Дорожный фонд Оренбургской области в этом году превысит 20 млрд рублей

В Оренбургской области в 2021 году размер дорожного фонда превысит 20 млрд рублей. Об этом губернатор региона Денис Паслер написал на своей странице в соцсети после встречи с замминистра транспорта РФ, руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком, сообщает РИА «Оренбуржье».

«На этот год планы еще серьезнее: в 2021 году размер дорожного фонда Оренбургской области превысит 20 млрд рублей. Обсудили возможность региона принять участие в конкурсе на развитие инфраструктуры пассажирского транспорта для областного центра», — написал губернатор.

В этом году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включили федеральные проекты «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети», отметил глава региона.

В рамках реализации этих направлений планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах страны. Власти Оренбуржья сейчас готовят документы, чтобы принять участие в отборе.

В 2020 году в регионе реконструировали и построили более 550 км региональных и муниципальных автодорог, а также 300 км федеральных трасс.