Дело возбудили после падения ребенка со второго этажа в ТЦ в Смоленске

Четырехлетний мальчик получил травмы после падения со второго этажа одного из торговых центров Смоленска, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел накануне вечером. Мальчик находился в ТЦ вместе с родителями.

«Около 19:40, находясь рядом с эскалатором на втором этаже, ребенок схватился за поручень, оступился и упал в проем на первый этаж»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент ребенок находится в областной больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. О его состоянии и травмах ничего не сообщается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных за эксплуатацию эскалатора.

В октябре 2020 года в ТЦ «Мегаполис» семилетняя девочка не удержала на эскалаторе коляску с двухлетним ребенком, из-за чего вниз по ступеням упали оба ребенка и получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Взрослых в момент случившегося рядом не оказалось.