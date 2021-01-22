Два человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Югорске

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) при пожаре в деревянном доме погибли два человека. Соответствующая информация появилась в соцсетях, Муксун.fm подтвердили ее в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме, расположенном на улице Мира. В результате один человек погиб на месте до прибытия «скорой», второй был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Еще три человека пострадали, их доставили в больницу с отравлением. Пять человек, в том числе одного ребенка, спасатели эвакуировали.

По словам очевидцев, погибший мужчина, тело которого обнаружили в квартире, не мог самостоятельно передвигаться. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Сейчас в городской администрации решается вопрос о предоставлении собственникам пострадавших квартир временного жилья.