Песков оценил предложение Байдена по продлению договора СНВ-3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в пятницу, 22 января, предложение президента США Джо Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Здесь вопрос кроется в деталях, сам по себе факт наличия политической воли в продлении документа, мы можем приветствовать, но мы не знаем, о чем конкретно готова говорить американская сторона, у нас есть свои позиции, хорошо известная последовательна позиция», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что ранее США выдвигали условия, которые были неприемлемы для российской стороны.

«Безусловно мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые, я, конечно, пока не готов комментировать, их еще придется изучить», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее, 20 января, Песков выразил мнение, что усилия по продлению документа «должны всё-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимного интереса». Комментируя заявление кандидата на пост главы Госдепа США Энтони Блинкена, пообещавшего добиваться продления СНВ-3, Песков отметил, что российские «эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений».

В тот же день сенатор Ольга Ковитиди заявила, что президент США Джо Байден постарается продлить СНВ-3, потому что это было одним из его предвыборных обещаний.

На следующий день, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США предлагают России продлить ДСНВ на пять лет. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление, отметил, что судьба ДСНВ будет зависеть от того, каким США представляет соглашение.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.