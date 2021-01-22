Появилось видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Опубликовано видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане, где погибли два человека и один пострадал.

На кадрах видно, что одна из труб с надписью «Огнеопасно» находится в полуразрушенном состоянии.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время испытаний сжатым воздухом, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 января на ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево Сармановского района.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.