Появилось видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане
Опубликовано видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане, где погибли два человека и один пострадал.
На кадрах видно, что одна из труб с надписью «Огнеопасно» находится в полуразрушенном состоянии.
По предварительным данным, взрыв прогремел во время испытаний сжатым воздухом, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 22 января на ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево Сармановского района.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.