В МИД Венгрии назвали преимущества ускоренной вакцинации «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ускоренная вакцинация населения страны российской вакциной от коронавируса «Спутником V» позволит спасти жизни многих граждан и позволит вернуться им к нормальной жизни. Такое заявление министр сделал в пятницу, 22 января, на пресс-конференции с участием главы российского Минздрава Михаила Мурашко.

«Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», — отметил Сийярто.

Ранее в этот же день стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией на поставку «Спутника V». Препарат будет поставляться в страну в три этапа. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первые поставки вакцины в Венгрию могут начаться уже в феврале.

О том, что власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca, сообщалось накануне. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину. Тогда же стало известно о визите Сийярто в Москву на переговоры о препарате.

Сенатор Алексей Пушков назвал решение венгерских властей правильным. Он подчеркнул, что к одобренной в ЕС вакцине от компаний Pfizer/BioNTech по-прежнему остается много вопросов из-за большого количество побочных эффектов и случаев летальных исходов среди привитых.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана центром им. Гамалеи и зарегистрирована в августе прошлого года. Препарат стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

На сегодняшний день «Спутник V» уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе в ОАЭ, Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже сделали ряд прививок этой вакциной.