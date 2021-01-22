Москва приветствовала намерение Байдена выяснить «связи» Москвы с талибами

Российская Федерация приветствует желание президента США Джо Байдена разобраться в «связях» Москвы с талибами (радикальное движение «Талибан», запрещено в России). Об этом заявил 22 января спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его мнению, попытки провести расследование не будут успешными, так как доказательств этому нет. Если разбирательство будет честным, то американская сторона поймет, что занимается глупостями, рассказал дипломат в интервью «РИА Новости».

«Это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления», — напомнил Кабулов.

Накануне Байден дал указание разведке рассмотреть истории, связанные с якобы наградами за убийства американских солдат в Афганистане.

12 января официальный представитель запрещенного в России движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что сообщения о том, что Россия или Китай могли помогать талибам в противостоянии с США, нельзя воспринимать серьезно.

В августе бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что Дональд Трамп — на тот момент президент США — не может противостоять «вмешательству» России. В пример он привел фейковые заявления СМИ о «сговоре» Москвы с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

Подобная информация появилась в нескольких американских газетах, в частности в The New York Times, в июле. В статьях утверждалось, что РФ якобы предлагала награду «Талибану» за убийство военных США.

Москва отвергла бездоказательные обвинения и обвинила СМИ в распространении фейков. Опровергли сообщения также американская разведка и сами талибы.