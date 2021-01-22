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Москва приветствовала намерение Байдена выяснить «связи» Москвы с талибами

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Российская Федерация приветствует желание президента США Джо Байдена разобраться в «связях» Москвы с талибами (радикальное движение «Талибан», запрещено в России). Об этом заявил 22 января спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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По его мнению, попытки провести расследование не будут успешными, так как доказательств этому нет. Если разбирательство будет честным, то американская сторона поймет, что занимается глупостями, рассказал дипломат в интервью «РИА Новости».

«Это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления», — напомнил Кабулов.

Накануне Байден дал указание разведке рассмотреть истории, связанные с якобы наградами за убийства американских солдат в Афганистане.

12 января официальный представитель запрещенного в России движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что сообщения о том, что Россия или Китай могли помогать талибам в противостоянии с США, нельзя воспринимать серьезно.

В августе бывший американский госсекретарь Джон Керри заявил, что Дональд Трамп — на тот момент президент США — не может противостоять «вмешательству» России. В пример он привел фейковые заявления СМИ о «сговоре» Москвы с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

Подобная информация появилась в нескольких американских газетах, в частности в The New York Times, в июле. В статьях утверждалось, что РФ якобы предлагала награду «Талибану» за убийство военных США.

Москва отвергла бездоказательные обвинения и обвинила СМИ в распространении фейков. Опровергли сообщения также американская разведка и сами талибы.

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