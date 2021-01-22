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В России начали продавать препарат для онкобольных «Азатиоприн»

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В России в продаже появилась первая партия иммунодепрессанта «Азатиоприна», применяемого при лечении онкологических заболеваний и входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом в пятницу, 2 января, сообщает «РТ-Капитал» (дочерняя компания «Ростеха»).

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Продажи препарата начались после возобновления его производства компанией «Алвилс».

«В период с декабря 2020 года по январь 2021 года ООО «Алвилс» выпустило почти полмиллиона упаковок лекарства. Произведенного объема препарата хватит на 4,5-5 лет», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

По словам гендиректора «Алвилс» Виталия Алейникова, в настоящий момент компания уже отгружает препарат по уже существующим заказам и обрабатывает новые. По его словам, иммунодепрессант заказали практически все региональные и национальные дистрибьюторы.

Отмечается, что изначально препарат производился на предприятии «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко», однако с 2017 года компания начала процедуру банкротства, а в 2018 году фактически была переда по управление «Ростеха».

В марте 2020 года «Алвилс» подал в российский Минздрав заявку на регистрацию себя в качестве нового производителя препарата. Как подчеркивается, возобновление производства препарата стало возможным благодаря результату совместной работы компании с «Ростехом».

Гендиректор «РТ-Капитала» Кирилл Федоров отметил, что компании было принципиально сохранить производство препаратов из списка ЖНВЛП, а наиболее остро ситуация сложилась вокруг «Азатиоприна».

«Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было приято решение о передаче разрешения на выпуск препарата», — подчеркнул он.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в Россию возобновят поставки лекарственного препарата для онкологических больных «Прокарбазин». Лекарство ввезут в страну впервые за долгие годы.

В конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на два препарата для лечения онкологических заболеваний — «Ломустин» и «Азатиоприн». Как отметили в ведомстве, экономически обоснованные цены помогут снизить вероятность дефицита этих лекарств.

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