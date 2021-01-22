Взрыв прогремел на нефтепредприятии в Татарстане

Взрыв произошел на одном из нефтяных предприятий в Татарстане, сообщает 22 января РЕН ТВ.

По данным телеканала речь идет об ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево Сармановского района.

По предварительной информации два человека погибли, еще один пострадал.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

1 января сообщалось, что в результате разгерметизации бочки на деревообрабатывающем предприятии «Лестех» в Алапаевске Свердловской области погибли два человека. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».