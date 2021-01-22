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Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Липецкой области

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В Чаплыгинском районе Липецкой области при столкновении двух автомобилей Kia пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 21 января на улице Пролетарской в селе Кривополянье. По данным ГИБДД, столкнулись Kia Ceed с 45-летней женщиной за рулем и Kia Cerato, которой управлял 20-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель Kia Ceed и ее 58-летняя пассажирка. Об их состоянии не уточняется. Причиной столкновения, по предварительной информации, является нарушение очередности проезда, пишет LipetskMedia.

За прошедшие сутки автоинспекторы зафиксировали на дорогах региона 2015 нарушений правил дорожного движения. За вождение в пьяном виде привлечен один человек, за неиспользование ремней безопасности — 48.

Камеры зарегистрировали еще 1642 нарушения ПДД. Среди них — превышение скорости, выезд на встречку, нарушение правил парковки. Также произошло 30 столкновений машин, в которых никто не пострадал.

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