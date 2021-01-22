В ВОЗ отреагировали на решение Байдена остаться в организации

Глава Всемирной организации здравоохранения прокомментировал решение США остаться в ВОЗ. Тедрос Гебрейесус приветствовал новый указ Джо Байдена, передает телеканал «Известия». Гебрейесус подчеркнул, что роль Штатов в организации глобальна. Руководитель ВОЗ поблагодарил новую администрацию за возвращение. Известно, что США подключатся к программе COVAX. COVAX обеспечит разным странам равный доступ к вакцинам. В проекте участвуют более 180 государств.

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