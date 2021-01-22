Газпромбанк рассказал о росте розничного бизнеса в 2020 году

Розничный кредитный портфель Газпромбанка в течение 2020 года вырос на 17% и достиг 663 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в распоряжении «Известий» в пятницу, 22 января.

Такой рост в банке связывают с тем, что многие услуги стали доступны онлайн. Также в девять раз была расширена география доставки на дом и запущены новые продукты. В организации подчеркнули, что в целом клиенты стали больше интересоваться карточными продуктами: их остатки на картах выросли на 34,2%, а общий объем покупок увеличился в три раза.

Рост также показал портфель потребительских кредитов (+46%) и объем их выдачи (+37%). В денежном выражении эти показатели составили 259 млрд рублей и 205 млрд рублей соответственно. В среднем Газпромбанк выдавал 17,1 млрд рублей потребительских кредитов в месяц, что на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Кроме того, ипотечный портфель банка вырос на 4% до 396 млрд рублей (с учетом секьюритизированного портфеля). В целом ипотечных кредитов было выдано на 118 млрд рублей, что на 13% больше, чем за предыдущий год.

Портфель средств физических лиц за 2020 год увеличился на 17%, до 770 млрд рублей. Также выросла база премиальных клиентов, сейчас она превышает 60 тыс. человек, что на 107% больше, чем в декабре 2019 года.

Первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович заявил, что достижение хороших результатов по большинству ключевых направлений стало возможным благодаря проделанной работе по цифровизации, а также активному переводу услуг в дистанционные каналы обслуживания.

«Это позволило встретить пандемию в полной готовности и не просто обеспечить бесперебойное предоставление существующим клиентам полного спектра современных банковских услуг с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но и значительно увеличить нашу клиентскую базу, а также запустить большинство намеченных ранее проектов, включая такие важные, как новое инвестиционное приложение и собственный виртуальный мобильный оператор», — заключил он.

Ранее в Газпромбанке сообщали, что к декабрю 2020 года число пользователей мобильного приложения организации достигло 2,5 млн человек, увеличившись на 1 млн за год. При этом количество активных пользователей выросло на 70%. На конец декабря прошлого года дистанционными каналами обслуживания банка пользовались 81% клиентов, имеющих карточные продукты, что на 20 п.п. больше, чем годом ранее.