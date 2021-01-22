Привившийся «Спутником V» испанский журналист отметил организацию вакцинации в России

Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, который привился российским препаратом от коронавируса «Спутник V», рассказал о высоком уровне организации процесса вакцинации в Москве. Соответствующая статья в пятницу, 22 января, опубликована изданием.

Колас сделал прививку в одном из выездных пунктов вакцинации в Москве.

«Развертывание персонала впечатляет, полная чистота, а организация отличная: первых добровольцев подводят к столам, где мы отвечаем на вопросы анкеты о нашем здоровье — есть ли у нас хронические заболевания или были ли мы недавно вакцинированы», — подчеркнул журналист.

По его мнению, «Россия добилась, чего хотела: участвовать в научном соревновании с Западом, пока [сама] ищет, как и все остальные, выход из этой глобальной пандемии».

Днем ранее зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что распространению российской вакцины в Европе мешают политика и антироссийские настроения. По его мнению, если бы руководство той или иной западной страны брало за основы интересы населения, то вакцина «Спутник V» была бы очень популярна в Европе.

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.