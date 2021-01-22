Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Омске на воскресенье

В Омске на предстоящих выходных ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. С такими прогнозами выступило Обь-Иртышское УГМС.

По данным синоптиков, в пятницу, 22 января, уровень загрязнения будет пониженный, метеоусловия способствуют рассеиванию вредных примесей. Однако уже в выходные омичи могут снова столкнуться с неприятным запахом, пишет ИА «Город55».

В субботу, 23 января, уровень загрязнения прогнозируется пониженный, ночью в воскресенье и понедельник — повышенный, а в дневные часы всё снова придет в норму.

20 января в Советской округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида азота в 1,3 раза. Остальные стационарные посты, установленные во всех районах города, превышений ПДК не зафиксировали.