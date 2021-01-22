ФСБ показала видео признания готовившего теракт в Башкирии

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеоролик, на котором задержанный в Башкирии мужчина признается в подготовке теракта. Кадры представлены в пятницу, 22 января.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей», — ответил подозреваемый на вопросы оперативника. Кто должен был передать задержанному бомбу не поясняется.

На кадрах также показаны обнаруженные в снегу составные части самодельного взрывного устройства и внешне схожий с электродетонатором предмет. Среди обнаруженного —обрез и патроны к нему.

Даты задержания не приводится, личность задержанного не разглашается в интересах следствия. О предотвращении теракта ФСБ сообщила ранее в пятницу.

Судя по переписке в гаджетах, задержанный получал инструкции от террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ) ― одной из основных радикальных исламистских группировок в Сирии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.