В США предъявили обвинения более чем 120 людям после беспорядков в Вашингтоне

В США в организации беспорядков в Вашингтоне и захвате Капитолия обвинили уже более 120 человек. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает CNN.

Отмечается, что о таких данных министерство юстиции проинформировало администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Обвинения варьируются от незаконного проникновения в здание конгресса США до нападения на полицейских», ― подчеркивает телеканал.

Кроме того, некоторые подсудимые обвиняются в организации заговора, а также угрозах совершения насильственных действий.

Помимо этого, ФБР совместно с Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ 20 января увеличили до $75 тыс. вознаграждение за информацию о самодельных бомбах, которые были обнаружены рядом с Капитолием в день его штурма.

Ранее, 17 января, стало известно, что в здание Капитолия в день беспорядков проникли как минимум 300 человек. Подсчет был осуществлен с помощью алгоритма распознавания лиц на сотнях видеозаписей и фотографий.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.