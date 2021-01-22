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В дептрансе Москвы назвали требования к водителям электросамокатов

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В департаменте транспорта Москвы и Министерстве транспорта России приступили к обсуждению поправок в Правила дорожного движения, которые касаются электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает официальный Telegam-канал столичного депатранса.

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Согласно новым поправкам, максимальная скорость СИМ на проезжей части не должна превышать 25 км/ч. На тротуаре СИМ обязаны двигаться со скоростью людского потока. При этом безусловное преимущество имеют пешеходы. При создании помех водитель должен спешиться.

Кроме того, правилами запрещается движение по большим магистралям, в том числе по МКАД и ТТК.

Электротранспорт, который может развивать более 25 км/ч, приравнивается к мопедам, для управления которыми нужны водительские права, которые можно получить с 16 лет.

В новых поправках говорится также о том, что СИМ может пользоваться только один человек. При этом такой транспорт должен оснащаться фарами или светоотражающими элементами.

18 ноября сообщалось, что в Минтрансе России предложили ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч.

За нарушение скоростного режима предлагается установить штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Кроме того, предлагается предоставить пешеходам приоритет над владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.

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