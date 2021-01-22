Избранный президент Киргизии откажется от кортежа и банкета на инаугурации

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от кортежа во время своей инаугурации и банкета после ее завершения. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

«Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента», — говорится в публикации.

Как подчеркнул Жапаров, государство должно «фокусировать всё свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд».

Его инаугурация назначена на 28 января.

Днем ранее Жапаров официально сложил полномочия премьер-министра республики.

Жапаров пришел к власти в стране в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он 14 ноября сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике состоялись 10 января. Явка составила чуть меньше 40%.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства. Его инаугурация состоится 28 января.