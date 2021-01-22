СК начал проверку по факту гибели супругов на пожаре в Оренбурге

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели супружеской пары на пожаре в Оренбурге. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Информация о пожаре поступила в МЧС в пятницу, 22 января, в 5:15. Горел жилой дом на улице Кардонной. Во время тушения в здании были обнаружены тела собственников — мужчины и женщины 67 и 68 лет. Как выяснилось, они являлись супругами, пишет 56orb.ru.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Причина возникновения огня устанавливается.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Обстоятельства трагедии будут установлены в ходе проверки.

22 января тела двоих погибших обнаружили в горевшей квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Еще двух человек удалось спасти.