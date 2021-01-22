Макгрегор призвал лишить Нурмагомедова титула чемпиона UFC

Российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC. Об этом в пятницу, 22 января, заявил ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.

«Если он будет по-прежнему убегать от реванша и от обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула. Тогда мы с Порье должны драться за чемпионство», — приводит его слова BJ Penn.

Однако спортсмен уверен, что у россиянина заберут пояс до поединка Макгрегора с Дастином Порье, мероприятие состоится в ночь с 23 на 24 января. При этом ирландец добавил, что вряд ли у Нурмагомедова после этого найдутся оправдания, и его лишат титула.

Ранее, в январе, стало известно, что россиянин может возобновить карьеру. Как подчеркнул глава UFC Дэйна Уайт, россиянин может рассмотреть такой вариант после боя ирландца Коннора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также новозеландского бойца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера, которые назначены на 24 января.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

2 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

11 января Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.