Центр кибербезопасности РФ предупредил об угрозе атак со стороны США

Российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о возможности проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом говорится в бюллетене центра, опубликованном 21 января.

«В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, рекомендуем принять <…> меры по повышению защищенности информационных ресурсов», ― отмечается в документе.

Так, по предписанию НКЦКИ, организациям необходимо привести в актуальное состояние планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты. Также в рекомендациях говорится, что стоит предупредить сотрудников о вероятных фишинговых атаках, провести аудит сетевых средств защиты информации и антивирусов, избегать использования сторонних DNS-серверов.

Помимо этого, лучше обновить пароли всех пользователей, обеспечить антивирусом анализ входящей и исходящей электронной почты, проводить мониторинг безопасности систем «с повышенной бдительностью», а также следить за наличием необходимых обновлений безопасности ПО.

В конце декабря 2020 года стало известно о том, что советники Джо Байдена ― нынешнего президента США ― обсуждают возможность введения санкций против России в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой в Вашингтоне приписывают Москве.

14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. В причастности к взлому издание обвинило Россию. Никаких доказательств приведено не было

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения. Представитель Кремля призвал прекратить голословные обвинения в адрес РФ.