Бродячие собаки стали чаще нападать на людей в ЕАО

В Октябрьском районе ЕАО участились случаи нападения бродячих собак на прохожих. Районная прокуратура провела проверку после появления информации о том, что органы местного самоуправления не принимают меры по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Амурзетского сельского поселения.

Во время проверки информация подтвердилась. В результате подобной политики местных чиновников численность бездомных собак увеличивается, что, в свою очередь, создает угрозу жизни и здоровью людей, в том числе детей.

ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру пишет, что администрация Октябрьского муниципального района не заключила договоры на отлов животных. Надзорное ведомство направило в суд иск о признании незаконным бездействие администрации и возложении на нее обязанностей по организации отлова и содержания безнадзорных животных.

В середине декабря 2020 года сообщалось, что в ЕАО запустили новую программу контроля численности бездомных животных. Пока работа ведется в тестовом режиме.