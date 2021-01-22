Операторы попросили выделить средства на слежение за больными COVID-19

Операторы связи попросили Минцифры РФ выделить им средства, которые необходимо направить на возобновление передачи данных о передвижении россиян с коронавирусом или граждан, контактировавших с заболевшими. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает РБК со ссылкой на письмо президента Ассоциации больших данных, главы рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой в адрес главы министерства Максута Шадаева.

Как говорится в документе, в начале декабря ведомство посоветовало операторам вновь начать передавать данные о передвижениях россиян, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 или которые были в контакте с инфицированными. Министерство планировало перезапустить систему в Бурятии, Пермском, Красноярском и Забайкальском краях и Оренбургской области.

Однако данные операции приведут к дополнительным затратам, поскольку для них необходимо привлекать сотрудников и выделять ресурсы внутренних систем, с помощью которых данные будут обрабатываться, уверены операторы.

«Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — отметила Серебренникова в письме.

Однако представитель Минцифры назвал затраты несущественными, так как необходимое программное обеспечение существовало и ранее, а для работы с информацией достаточно привлечь несколько сотрудников, которым не нужно даже работать полный день.

Система отслеживания перемещения граждан была создана в марте 2020 года, соответствующее поручение поступило от председателя правительства России Михаила Мишустина. Она позволяет людям узнавать о контакте с заболевшими и получать сведения о необходимости соблюдать домашний режим.

В конце декабря 2020 года Конституционный суд России признал законным ограничение передвижения граждан страны в период пандемии коронавируса. Там подчеркнули, что принятие государством мер, ограничивающих передвижение граждан в условиях эпидемии, направлено на самоорганизацию общества перед возникновением общей угрозы и основано на взаимном доверии государства и общества.