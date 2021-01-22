В США закрыли проект по обеспечению интернета с помощью воздушных шаров

Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, намерен закрыть проект по обеспечению высокоскоростного выхода в интернет с помощью сети стратосферных воздушных шаров. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил исполнительный директор, который занимался проектом в составе холдинга компании Loon, Алистер Вестгарт.

«Хотя мы нашли немало партнеров, готовых работать с нами, нам не удалось добиться снижения стоимости до уровня, который позволил бы вести бизнес в длительной перспективе», — написал он в социальной сети Medium.

Он пояснил, что основной проблемой, которая требовала внушительных затрат, стало обеспечение работы интернета в отдаленных районах, у изолированных групп населения. При этом целью проекта было именно предоставление доступа для таких групп, однако некоторые территории оказались труднодоступными для шаров.

Покрытие должны были обеспечить стратосферные воздушные шары, оборудованные техникой для передачи данных (скорость могла достигать до 20 Гбит/с). Успех пришел в 2017 году, когда компания Loon восстановила мобильную связь для 200 тыс. человек после урагана. Позже проект запустили в Кении, рассчитывая, что интерес возникнет в других государствах.

Недостатком решения стала потребность в солнечной энергии для работы шаров, в связи с чем покрытие работало только в светлое время суток.

Ранее, в январе, стало известно, что Google может отключить свой интернет-поиск в Австралии в случае, если власти страны примут закон о выплатах за контент. В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов.