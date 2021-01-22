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Демократы в США призвали соцсети измениться для борьбы с экстремизмом

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В США группа конгрессменов-демократов направила руководству крупнейших социальных сетей, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, письмо с призывом изменить алгоритмы, отвечающие за подбор рекомендованных публикаций для ограничения распространения экстремистского контента. Об этом 21 января сообщил портал The Verge.

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Авторы письма полагают, что алгоритмы систем настроены для демонстрации пользователям материалов, вызывающих наиболее сильную эмоциональную реакцию. Зачастую это контент, пробуждающий ненависть или содержащий призывы к насильственным действиям, полагают они.

Также конгрессмены попросили убрать функцию автовоспроизведения видео, чтобы пользователь мог сам выбирать, будет ли он смотреть материал. Twitter предложили отказаться от цитирования сообщений полностью, а вместо этого предоставить возможность копировать их частично.

Подписали обращение конгрессмены Анна Эшу (штат Калифорния), Том Малиновски (штат Нью-Джерси) и десятки их коллег.

«Ужасающий ущерб, нанесенный нашей демократии 6 января, продемонстрировал, как платформы социальных сетей сыграли роль в радикализации и поощрении террористов к нападению на наш Капитолий», — говорится в заявлении Эшу.

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа после митинга устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли.

8 января аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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