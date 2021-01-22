Демократы в США призвали соцсети измениться для борьбы с экстремизмом

В США группа конгрессменов-демократов направила руководству крупнейших социальных сетей, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, письмо с призывом изменить алгоритмы, отвечающие за подбор рекомендованных публикаций для ограничения распространения экстремистского контента. Об этом 21 января сообщил портал The Verge.

Авторы письма полагают, что алгоритмы систем настроены для демонстрации пользователям материалов, вызывающих наиболее сильную эмоциональную реакцию. Зачастую это контент, пробуждающий ненависть или содержащий призывы к насильственным действиям, полагают они.

Также конгрессмены попросили убрать функцию автовоспроизведения видео, чтобы пользователь мог сам выбирать, будет ли он смотреть материал. Twitter предложили отказаться от цитирования сообщений полностью, а вместо этого предоставить возможность копировать их частично.

Подписали обращение конгрессмены Анна Эшу (штат Калифорния), Том Малиновски (штат Нью-Джерси) и десятки их коллег.

«Ужасающий ущерб, нанесенный нашей демократии 6 января, продемонстрировал, как платформы социальных сетей сыграли роль в радикализации и поощрении террористов к нападению на наш Капитолий», — говорится в заявлении Эшу.

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа после митинга устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли.

8 января аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.