Процедуру импичмента Трампу могут начать 13 февраля

Слушания по импичменту Трампа в сенате могут начаться в следующем месяце, передает телеканал «Известия». Сенатор-республиканец от Индианы Майк Браун заявил, что процесс стартует после 13 февраля. Браун отметил, что сенаторам нужно время, чтобы подготовиться. Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Трамп заслуживает «полного и честного процесса». 28 января в сенате зачитают статьи импичмента.

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