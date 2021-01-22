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В Каширском тоннеле в Москве проведут капитальный ремонт

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В Каширском тоннеле и притоннельных сооружениях в районе Нагатино-Садовники в Москве проведут капитальный ремонт. Об этом в пятницу, 22 января, говорится на сайте столичной мэрии.

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По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, одними из первостепенных задач московского правительства являются улучшение и модернизация транспортной инфраструктуры, а также снижение загруженности дорог.

Специалисты в ходе ремонтных работ заменят балки перекрытия, оборудуют новые сборные переходные плиты, обновят отделку тоннеля и восстановят поверхности подпорных стен, пишет «Москва 24». Кроме того, планируется положить новый асфальт в проездах на Варшавском шоссе.

Леонов добавил, что на время ремонта рабочие демонтируют трамвайные пути. После демонтажа будут обустроены временные трамвайные пути, установят временный светофор на время их ремонта, а по окончании работ их вернут в исходное положение. Также будут обустроены объездные дороги по Каширскому шоссе, где разрешенная максимальная скорость движения будет не выше 40 км/ч. На дороге установят временные дорожные знаки и нанесут временную разметку, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе на опережение в строительстве дорог. Градоначальник отметил, что одним из главных дорожных проектов является развитие четырех хорд, которые соединяют периферии города, не заходя в центр.

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