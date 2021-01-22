Два человека погибли при пожаре в квартире в Петербурге

Тела двоих погибших обнаружены в горевшей квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом 22 января сообщил телеканал «78» со ссылкой на сообщение городского управления МЧС.

«22 января в 03:45 произошло горение на площади 3 кв. м в квартире дома на Купчинской улице», — отметили спасатели.

В ходе тушения пожара из трехкомнатной квартиры спасли двух человек.

После ликвидации возгорания около 6:00 в квартире обнаружили тела погибших. С огнем боролись 15 человек, обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Накануне при пожаре в частном доме в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района Якутии погибли двое детей. К моменту приезда пожарной команды дом горел открытым огнем по всей площади.