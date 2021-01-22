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В Москве неизвестные с оружием похитили у мужчины Porsche Cayenne

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На юге Москвы двое неизвестных, угрожая мужчине ножом и пистолетом, похитили Porsche Cayenne, который был выставлен на продажу. Об этом в пятницу, 22 января, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ЧП произошло в четверг, 21 января, на улице Газопровод в районе дома 2А. Как рассказал потерпевший, он выставил на продажу в интернете свой автомобиль 2011 года выпуска. Прибывшие на место правоохранители установили, что двое неизвестных, угрожая владельцу машины и его знакомому ножом и пистолетом, открыто похитили иномарку и скрылись на ней.

Материальный ущерб составил 1 млн рублей. Полиция проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

В конце ноября сообщалось, что в Москве мужчина избил таксиста и уехал на его машине.

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