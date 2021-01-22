Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики
Общество
В Каширском тоннеле в Москве проведут капитальный ремонт
Мир
Кабмин Японии опроверг сообщения о переносе Олимпиады
Политика
В Совфеде допустили продление ДСНВ до истечения его срока
Общество
Ледники на Алтае начали таять вдвое быстрее
Мир
В США обеспокоились из-за южноафриканского штамма коронавируса
Общество
МЧС предупредило о рисках из-за надвигающегося на Приморье снегопада
Мир
Пользователи сообщили о сбое в работе Google в США
Общество
Почти треть россиян оказались не готовы платить за высшее образование

Новоселов прокомментировал приговор заступившемуся за девушек бойцу MMA

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Щербаков по прозвищу Топор не был готов к тому, что за драку с мужчинами, которые приставали к девушкам, могут дать реальный срок. Об этом заявил РЕН ТВ самбист и боец MMA Максим Новоселов.

Бить или не бить: что стоит за организованными драками мальчишек
Бойцовские клубы без правил становятся трендом в российских школах

«Он даже не обратил внимания на это всё. Когда произошла ситуация, он знал, что какие-то действия (следственные ― Ред.) проходят. Он просто даже не верил, что могут реальный срок дать. Он также думал, что [определят] какой-то штраф <…>. Не подготовился к судебному заседанию», ― сказал он телеканалу.

Новоселов подчеркнул, что на месте Щербакова любой порядочный мужчина поступил бы так же, однако добавил, что на ситуацию повлияло то, что он профессиональный боец.

Накануне Хамовнический суд города Москвы приговорил Щербакова к двум годам заключения в колонии-поселении.

По словам адвоката спортсмена Андрея Алешкина, его подзащитный заметил хулиганов, которые обижали девушек в магазине, сделал им замечание, после чего те вызвали его на улицу и затеяли с ним драку, в ходе которой Щербаков сломал челюсть одному противнику.

Второй мужчина отделался ушибом мягких тканей лица. Спортсмена признали виновным в нанесении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Адвокат спортсмена отметил, что следствие не допросило девушек, из-за которых произошел конфликт, а также продавца в магазине. Защита подала апелляцию на приговор.

Ранее сообщалось, что Максим Новоселов проведет проведет бой с бывшим игроком в американский футбол, участником силового экстрима, обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым. Поединок пройдет в рамках нового уникального турнира, в котором принимают участие спортсмены и блогеры.

Так, в главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Кроме того, на ринге встретятся блогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев. Также состоятся поединки скандально известного бойца с криминальным прошлым Вячеслава Дацика и чемпиона Африки по кикбоксингу Тайсона Дижона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021