Новоселов прокомментировал приговор заступившемуся за девушек бойцу MMA

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Щербаков по прозвищу Топор не был готов к тому, что за драку с мужчинами, которые приставали к девушкам, могут дать реальный срок. Об этом заявил РЕН ТВ самбист и боец MMA Максим Новоселов.

«Он даже не обратил внимания на это всё. Когда произошла ситуация, он знал, что какие-то действия (следственные ― Ред.) проходят. Он просто даже не верил, что могут реальный срок дать. Он также думал, что [определят] какой-то штраф <…>. Не подготовился к судебному заседанию», ― сказал он телеканалу.

Новоселов подчеркнул, что на месте Щербакова любой порядочный мужчина поступил бы так же, однако добавил, что на ситуацию повлияло то, что он профессиональный боец.

Накануне Хамовнический суд города Москвы приговорил Щербакова к двум годам заключения в колонии-поселении.

По словам адвоката спортсмена Андрея Алешкина, его подзащитный заметил хулиганов, которые обижали девушек в магазине, сделал им замечание, после чего те вызвали его на улицу и затеяли с ним драку, в ходе которой Щербаков сломал челюсть одному противнику.

Второй мужчина отделался ушибом мягких тканей лица. Спортсмена признали виновным в нанесении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Адвокат спортсмена отметил, что следствие не допросило девушек, из-за которых произошел конфликт, а также продавца в магазине. Защита подала апелляцию на приговор.

Ранее сообщалось, что Максим Новоселов проведет проведет бой с бывшим игроком в американский футбол, участником силового экстрима, обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым. Поединок пройдет в рамках нового уникального турнира, в котором принимают участие спортсмены и блогеры.

Так, в главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Кроме того, на ринге встретятся блогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев. Также состоятся поединки скандально известного бойца с криминальным прошлым Вячеслава Дацика и чемпиона Африки по кикбоксингу Тайсона Дижона.