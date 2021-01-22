Кабмин Японии опроверг сообщения о переносе Олимпиады

Сообщения СМИ о возможной отмене Олимпийских игр в Токио не соответствуют действительности. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 22 января, сообщил пресс-секретарь правительства Японии Манабу Сакаи.

Таким образом, он опроверг информацию об отмене мероприятия, запланированного на 2021 год, сообщает Reuters. Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

Накануне The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10. В тот же день в МОК заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Состязания перенесли на год, они должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры будут носить название «Токио-2020».