В Подмосковье задержали приезжего за поджог автомобиля

Полицейские в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом в пятницу, 22 января, сообщается на портале «МВД Медиа».

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, был задержан приезжий из ближнего зарубежья. Его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества.

По данным правоохранителей, злоумышленник в ночное время подошел к отечественному внедорожнику, который был припаркован на Первомайской улице, разбил боковое стекло машины, вытащил из бардачка воспламеняющуюся жидкость, вылил ее на сиденье и поджег. После этого мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Как пишет агентство городских новостей «Москва», фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Ранее, 22 января, сообщалось, что в Красноярске направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который поджег автомобиль из-за мести. Обвиняемый переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него чуть не наехал автомобиль Lexus. Из-за этого между молодым человеком и водителем произошел конфликт. Спустя месяц мужчина увидел машину на парковке и решил поджечь ее.