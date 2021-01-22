Ограничения по COVID-19 смягчают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае смягчаются коронавирусные ограничения. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев. Так, учреждения культуры и спорта теперь могут быть заполнены не на треть, а наполовину. Разрешается провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд.

Врио губернатора, слова которого приводит ИА AmurMedia, отметил, что каждый день в регионе фиксируется около 300 случаев коронавируса, а выздоравливает значительно больше людей. Поэтому оперативный штаб принял решение ослабить ограничения.

В этом году в Хабаровском крае сократили количество купелей на Крещение. Места для массового омовения были оборудованы в 14 местах, тогда как в прошлые годы в крае их было более 40. Решение принималось в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.