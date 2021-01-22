Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики
Общество
В Каширском тоннеле в Москве проведут капитальный ремонт
Мир
Кабмин Японии опроверг сообщения о переносе Олимпиады
Политика
В Совфеде допустили продление ДСНВ до истечения его срока
Общество
Ледники на Алтае начали таять вдвое быстрее
Мир
В США обеспокоились из-за южноафриканского штамма коронавируса
Общество
МЧС предупредило о рисках из-за надвигающегося на Приморье снегопада
Мир
Пользователи сообщили о сбое в работе Google в США
Общество
Почти треть россиян оказались не готовы платить за высшее образование

В Перми пенсионерка несколько лет держала взаперти внучку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионерка в Перми несколько лет держала свою внучку взаперти, запрещая ходить в школу и переезжать к родной матери в более комфортные условия. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю.

Семейный завет: жительница Урала 11 лет держала троих детей взаперти
Когда сбежавшие дети оказались в полиции, женщина подожгла дом

Как рассказали в ведомстве, 11-летняя девочка несколько лет не посещала школу, редко выходила на улицу и ни с кем не общалась, кроме бабушки, которая полностью изолировала ее от внешнего мира. Сама женщина вела замкнутый образ жизни и выходила из дома только в магазин за продуктами.

Помимо этого, в декабре из-за долгов за неуплату услуг ЖКХ в частном доме пенсионерки отключили газ, которым отапливалось помещение. В УФССП отметили, что до возбуждения исполнительного производства к женщине приходили представители органов опеки, полицейские, но она не шла на контакт, отказываясь открывать им дверь.

35-летняя мать девочки не смогла решить ситуацию с бабушкой мирно и обратилась в суд, по решению которого ей передали ребенка для дальнейшего проживания. Судебные приставы Орджоникидзевского района города Перми убедили пожилую женщину вернуть внучку матери, отмечает телеканал «360».

Причину, по которой девочка жила не у 35-летней мамы, а у бабушки, ни в службе судебных приставов, ни в районном суде не сообщают, так как в этой истории затронуты интересы несовершеннолетнего, пишет сайт kp.ru.

Как пишет «Ридус», прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверяет законность действий пожилой горожанки, державшей взаперти свою внучку.

30 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала о состоянии после выписки найденной в шкафу в Карпинске девочки. По ее словам, девочка, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, уже находится в доме ребенка в Екатеринбурге. Со здоровьем у нее всё в порядке.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021