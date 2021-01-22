В Перми пенсионерка несколько лет держала взаперти внучку

Пенсионерка в Перми несколько лет держала свою внучку взаперти, запрещая ходить в школу и переезжать к родной матери в более комфортные условия. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 11-летняя девочка несколько лет не посещала школу, редко выходила на улицу и ни с кем не общалась, кроме бабушки, которая полностью изолировала ее от внешнего мира. Сама женщина вела замкнутый образ жизни и выходила из дома только в магазин за продуктами.

Помимо этого, в декабре из-за долгов за неуплату услуг ЖКХ в частном доме пенсионерки отключили газ, которым отапливалось помещение. В УФССП отметили, что до возбуждения исполнительного производства к женщине приходили представители органов опеки, полицейские, но она не шла на контакт, отказываясь открывать им дверь.

35-летняя мать девочки не смогла решить ситуацию с бабушкой мирно и обратилась в суд, по решению которого ей передали ребенка для дальнейшего проживания. Судебные приставы Орджоникидзевского района города Перми убедили пожилую женщину вернуть внучку матери, отмечает телеканал «360».

Причину, по которой девочка жила не у 35-летней мамы, а у бабушки, ни в службе судебных приставов, ни в районном суде не сообщают, так как в этой истории затронуты интересы несовершеннолетнего, пишет сайт kp.ru.

Как пишет «Ридус», прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверяет законность действий пожилой горожанки, державшей взаперти свою внучку.

30 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала о состоянии после выписки найденной в шкафу в Карпинске девочки. По ее словам, девочка, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, уже находится в доме ребенка в Екатеринбурге. Со здоровьем у нее всё в порядке.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.