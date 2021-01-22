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Около 30 человек ежедневно прививают от COVID-19 в ЕАО

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В ЕАО от коронавируса вакцинировали более 180 человек. Прививки делают в основном людям старшего возраста, находящихся в группе риска. В день удается вакцинировать около 30 человек.

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Пока ни у кого серьезных осложнений вакцина не вызвала, сообщили ИА EAOMedia в Центре управления регионом. Там назвали нормой такие реакции, как слабость, сонливость, повышение температуры до 38 градусов в первые сутки после введения вакцины.

В ЕАО всего завезли 3 342 дозы. По областным учреждениям распределили 1 542 дозы. В областную поликлинику доставили 542 дозы. Вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V» и проходит в два этапа.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19, «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». В скором времени ожидается регистрация еще одной вакцины – «КовиВак» разработали в центре им. Чумакова.

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