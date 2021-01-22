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Ледники на Алтае начали таять вдвое быстрее

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Ледник Левый Актру на Алтае, являющийся одним из основным в России маркеров глобального потепления, в 2020 году таял в два раза быстрее. Об этом сообщили геологи Томского государственного университета.

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Ледник потерял за это время до 10 м высоты на всей площади в более чем 5 кв. км. «2019 год был теплый, но в этом году темпы потери массы усилились более чем в два раза», — приводит в пятницу, 22 января, ТАСС слова главы лаборатории гляциоклиматологии университета Александра Ерофеева.

Данные по таянию ледника передаются во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих, Швейцария). До начала его мониторинга в России было всего два ледника с непрерывным рядом измерений, оба находились на Кавказе.

Ледник таял быстрее из-за повышения температур, которое стало одним из самых значительных за более чем 60-летнюю историю наблюдений. По сравнению с доиндустриальным периодом температура воздуха в 2020 году уже повысилась на 1,2 градуса Цельсия. Данные переданы европейским коллегам в Цюрих.

Ледник Актру первым во всей Центральной Азии среагировал на изменения в климате. В дальнейшем эти процессы можно будет наблюдать повсеместно, что грозит ростом числа чрезвычайных происшествий.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» отметил, что жителям России нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям. «Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше, добавил он.

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