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Имя профессора Постола присвоили перинатальному центру в Хабаровске

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Перинатальный центр в Хабаровске получил имя профессора Григория Постола, основателя первого специализированного детского реанимационного отделения в Хабаровском крае. Торжественная церемония открытия памятной доски состоялась накануне, 21 января.

Как поясняет ИА AmurMedia, имя Постола присвоили перинатальному центру в конце прошлого года, но из-за ограничений по коронавирусу церемонию удалось провести только сейчас.

По словам замглавы регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, Постол стоял у истоков современной службы родовспоможения. Он инициировал строительство модульных детских поликлиник и женских консультаций, ему удалось организовать в регионе выездную консультативную помощь детям.

В 1999 году его имя присвоили Детской краевой больнице №1 в Хабаровске. Именно на базе ее в 2000 году появился краевой Перинатальный центр.

Один из корпусов центра передадут в управление медицинского колледжа по решению краевого минздрава. Здесь создадут симуляционный центр подготовки медицинских кадров. Принято решение об организации подготовки сестер милосердия. Инициативу региональных властей поддержала Хабаровская митрополия.

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