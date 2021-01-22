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Спецслужбы Италии нашли у предпринимателя €1 млн под матрасом

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Свыше €1 млн неуплаченных налогов нашли спецслужбы Италии под матрасом одного из предпринимателей. Об этом сообщило издание Salerno Today.

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Обыск проводили сотрудники Финансовой гвардии провинции Салерно. Следствие установило, что бизнесмен в течение долгого времени торговал бензином и дизельным топливом по чрезвычайно выгодным ценам через подставные фирмы. Для осуществления работы и получения дохода предприниматель незаконно использовал упрощенный налоговый режим, отмечает телеканал «Звезда».

Долгое время уличить его в нарушении закона не могли, так же как не могли установить, где владелец крупной топливной компании прячет украденные у государства деньги. В итоге крупную сумму денег обнаружили в доме отца бизнесмена под матрасом. Те купюры, которые там не поместились, были аккуратно рассованы по жестяным банкам из-под печенья, пишет REGNUM.

В октябре 2020 года Джона Макафи, основателя антивирусной компании McAfee, обвинили в неуплате налогов в США. Помимо уклонения от уплаты налогов он также обвиняется в намеренном непредоставлении налоговых деклараций.

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