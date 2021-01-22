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Названа доля противников снятия ограничений по COVID-19 в Москве

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Против смягчения ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, выступает 14% жителей. Об этом 22 января сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob.

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Более половины опрошенных (62%) одобряют смягчение ограничений. Доля тех, кто выступает против смягчения ограничений, меньше количества неопределившихся (24%). Чаще против смягчения выступают мужчины (18%), чем женщины (10%).

Больше всего тех, кто против смягчения ограничений, — среди людей старшего поколения (старше 45 лет, 18%). В меньшей степени ослабление противоэпидемиологических мер одобряют люди, зарабатывающие от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей в месяц (11%).

Ранее, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в столице ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Городские власти решили с 22 января вернуть колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Однако дистанционное обучение в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет продолжаться до 6 февраля в соответствии с решением Минобрнауки России.

Также с пятницы возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры столицы, в том числе разрешается проведение зрелищных массовых мероприятий, среди которых выставки, рекламные акции и развлекательные перформансы. Вдобавок к этому в театрах, кинотеатрах и концертных залах города максимальное количество зрителей будет увеличено с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Городские власти также приняли решение отменить ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, а также детских уголков и других мест присмотра за детьми. Однако они будут функционировать при условии, что число детей и взрослых, находящихся в этих объектах в одно и тоже время, не должно превышать 50% их вместимости.

Вместе с этим требование о переводе 30% сотрудников организаций на удаленный режим работы в городе сохраняется, как и остаются действующие ограничения в режиме работы баров, дискотек, ресторанов, ночных клубов. Они по-прежнему не будут работать с 23:00 до 6:00.

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