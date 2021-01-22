Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Навального

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию из-за ареста блогера Алексея Навального, потребовав от Евросоюза блокировать проект «Северный поток – 2», а также ввести новые санкции в отношении Москвы. Об этом 21 января сообщается на сайте ЕП.

«Депутаты Европарламента подчеркивают важность критического анализа сотрудничества с Россией по различным внешнеполитическим платформам и проектам, таким как «Северный поток – 2». Они призывают ЕС немедленно предотвратить завершение спорного трубопровода», — говорится в тексте.

Кроме того, ЕП выступил за введение ограничений против лиц, которые участвовали в решении об аресте россиянина.

Документ поддержал 581 депутат, против проголосовали 50 человек, воздержались — 44. Эта резолюция носит рекомендательный характер.

19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации «Северного потока – 2», поскольку это проект частных компаний.

Навального задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения блогера из Берлина. Отмечается, что он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока начиная с 29 декабря 2020 года.

При этом столичное УФСИН учло то, что с 22 августа прошлого года блогер лечился в берлинской клинике «Шарите». После того, как он в октябре не ответил на уведомление, не явился на регистрацию, его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.