МЧС предупредило о рисках из-за надвигающегося на Приморье снегопада

В Приморском крае утром и днем 26 января прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к возможным авариям на объектах ЖКХ и энергетики, а также ДТП и сходу снежных масс с крыш домов. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Как рассказали в Приморском УГМС, за 12 часов во вторник выпадет до 17 мм осадков. Больше всего снега ожидается в южных и юго-восточных муниципальных образованиях края, на побережье прогнозируются осадки в виде снега, переходящие в дождь.

«В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления и снежный накат на дорогах», — отметили в метеослужбе.

В связи с ухудшением погодных условий в региональном ГУ МЧС предупредили о возможности аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Спасатели не исключают вероятности схода снежных масс с крыш домов, а также спровоцированных непогодой ДТП на дорогах.

Местных жителей и гостей края призвали быть осторожными из-за риска получить травму, а также соблюдать требования безопасности на время действия предупреждения. Рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

В ночь на среду, 27 января, начнется похолодание, на большей территории пройдет снег, а днем осадки в основном прекратятся, отметили в Примгидромете.