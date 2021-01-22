Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, необходимо следить за чистотой воздуха в помещении, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, коронавирус наносит наибольший вред легким, а грязный воздух повышает восприимчивость не только к инфекции, но и ко всем респираторным заболеваниям. Поэтому чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить болезнь.

Болибок посоветовал регулярно очищать помещение от пыли, особенно спальни, так как там человек находится достаточно много времени.

«Это может быть 6‒8 часов в сутки, а у некоторых счастливых — и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому прежде всего надо делать очистку спальни», — сказал он в интервью радио Sputnik в пятницу, 22 января.

В других помещениях, отметил специалист, человек находится в бодрствующем состоянии и способен контролировать качество воздуха: может проветрить или покинуть его.

Накануне врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям», как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса. Так, необходимо удостовериться в отсутствии воспалительных процессов в организме.

21 января сообщалось, что ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР. Оказалось, что эта мутация обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.