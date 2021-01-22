Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Башкирии

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

На 1483-м километре автодороги М5 Самара–Уфа–Челябинск столкнулись Volkswagen Polo, ехавший в сторону Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле: мужчина, женщина-водитель и двое детей.

«Информация уточняется, на месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы», — приводит сообщение правоохранителей «РИА Новости».

По словам другого источника, в ДТП погибли мальчик и девочка.

Накануне в Оренбургской области в результате ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека. Причины аварии выясняются.