В России вырос спрос на шубы и меховые изделия из-за холодов

В России в январе текущего года вырос спрос на шубы и изделия из натурального и искусственного меха из-за холодной погоды, следует из исследования «Платформы ОФД».

Так, в период с 1 по 20 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число покупок шуб и меховых изделий выросло на 21%, а средний чек покупки увеличился на 20%, составив 26 080 рублей. Самыми востребованными оказались норковые шубы, полушубки и жилеты, а также изделия из искусственного меха.

В категории «шапки» самыми популярными оказались детские шапки-шлемы, вязаные головные уборы для взрослых и шапки для бани. Средний чек покупки составил 1575 рублей, что на 3% выше, чем в прошлом году. Объем продаж также вырос на 9%.

Среди курток наибольшей популярностью пользовались куртки с пухом, детские куртки и куртки-анораки. Средний чек составил 3730 рублей — на 17% выше, чем в прошлом году, объем продаже вырос на 3%.

В маркетплейсе Lamoda сообщили, что в январе москвичи увеличили трату на зимнюю одежду на 22%. Так, продажи шуб из искусственного меха выросли на 57%, траты на термобелье выросли в 3,2 раза, на термоноски — в 12,8 раза больше, чем в 2020 году.

Также январские морозы заставили жителей столицы увеличить расходы на головные уборы в 1,7 раза. Самой популярной покупкой в этой категории остаются шапки, пишет ТАСС в пятницу, 22 января.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что потепление в Москве продержится до середины следующей недели, а после 27 января в столицу начнут возвращаться морозы.