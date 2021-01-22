Тысячи нацгвардейцев США переселили из Капитолия в гараж с одним туалетом

Пять тысяч бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США после событий 6 января и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже с одним туалетом. Об этом 21 января сообщило издание Politico.

Силы нацгвардии перебросили в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники экс-президента Дональда Трампа захватили здание конгресса. По словам одного из военных, в четверг его подразделение получило приказ покинуть Капитолий и разместиться на многоуровневой автомобильной парковке.

В итоге его группа оказалась в соседнем гараже без доступа в интернет, с одной электрической розеткой и одной ванной комнатой с двумя кабинками для 5000 солдат.

«Вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны и нас выселили в угол гаража. Мы чувствуем себя чудовищно преданными», — подчеркнул он.

Другой нацгвардеец добавил, что все подразделения получили команду создать мобильные командные центры за пределами конгресса или в близлежащих отелях. При этом оба бойца отметили, что причин приказа им не объяснили.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер пообещал разобраться в произошедшем. Сенатор Мартин Генрих, демократ из Нью-Мексико, написал в Twitter, что лично предложит свой офис гвардейцам, и пообещал найти для военных дополнительное пространство.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. После этого в американскую столицу были стянуты силы нацгвардии для охраны правопорядка, в том числе на инаугурации Джо Байдена 20 января.