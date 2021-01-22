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В Харькове объявили траур по жертвам пожара в доме престарелых

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В Харькове объявили 22 января днем траура по жертвам пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек. Об этом заявил замглавы областной государственной администрации Александр Скакун на внеочередном заседании.

По его словам, семьи погибших получат компенсацию. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что максимум через месяц власти получат отчет об итогах расследования произошедшего пожара.

Частный дом престарелых на улице Нижняя Гиивська загорелся в четверг, 21 января. В результате погибли 15 человек, которые находились в здании. Еще 11 получили травмы. Площадь пожара составила 100 кв. м. Очаг возгорания находился на втором этаже здания, пишет сайт kp.ru. К тушению пожара были привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники, отмечает телеканал «360».

Установлено, что учреждение работало нелегально, не имело регистрации в соответствующем реестре. Здание было переоборудовано под дом престарелых, и сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто и зачем собирал там пожилых людей.

Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами, возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД лично проконтролировать расследование, передает RT. Он призвал местные власти сделать все возможное для помощи пострадавшим и тем, кто потерял своих родных.

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