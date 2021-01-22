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Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ на пять лет

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы предложить России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет. Трасляцию ее брифинга 21 января вел Белый дом в Twitter.

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На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

Ранее в этот день о желании президента США Джо Байдена продлить СНВ-3 на указанный срок писала газета The Washington Post.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением», — сказала Псаки, не уточнив, уведомили ли уже американские власти Россию о своем предложении.

В Пентагоне положительно оценили данную инициативу новой администрации США. По словам представителя ведомства, продление договора поспособствует укреплению национальной обороны.

Накануне, 20 января, в Кремле приветствовали проявление политической воли США на продление ДСНВ.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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