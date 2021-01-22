Солистка «А’Студио» Кети Топурия родила второго ребенка

Солистка российской музыкальной группы «А’Студио» во второй раз стала матерью. Об этом в четверг, 21 января, сообщил журнал StarHit.

По данным издания, роды проходили в одном из столичных перинатальных центров. Отцом второго ребенка 34-летней артистки стал ее муж, бизнесмен Лев Деньгов. Топурия также воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

Как отмечает телеканал «360», исполнительница намерена провести в декрете два месяца, после чего планирует вернуться в рабочий ритм.

Свадьба Кэти Топурии и Льва Деньгова состоялась в ноябре 2020 года. Из-за пандемии молодожены только расписались, а полноценное торжество намерены устроить после окончания пандемии коронавируса и снятия всех ограничений.

18 января американский исполнитель Джастин Тимберлейк признался, что в прошлом году стал отцом во второй раз. Ребенок родился в июле 2020 года, но родители держали эту новость в секрете.