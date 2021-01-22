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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 22 января

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По прогнозам синоптиков, в Москве в пятницу, 22 января, ожидаются облачная погода с небольшими осадками, местами туман и гололед. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице прогреется до +1 градуса, ночью может похолодать до –1. В Московской области столбики термометров не опустятся ниже отметки –3 градуса.

Ветер южный со скоростью 10 м/с, атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопад, прошедший в четверг днем, принес в столицу 10% месячной нормы осадков.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции МИЦ «Известия» рассказал, что ситуация со скачками температуры от –25 до +3 градусов — это редкое и не часто встречающееся событие, а при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости как зимой, так и летом.

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