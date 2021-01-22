В США молодой человек украл $1 млн из супермаркета за две недели работы

В американском штате Джорджия молодой человек украл почти $1 млн из супермаркета, в котором работал, пишет AJC в четверг, 21 января.

Расследование началось после того, как сотрудники супермаркета Kroger заметили подозрительные операции и связались с полицией округа Гвиннетт. Отмечается, что специалист, отвечающий за отслеживание мошеннических операций, в период совершения преступлений находился в отпуске.

19-летний Тре Браун в период с декабря по январь оформил более 40 возвратов товаров от несуществующих людей на свои кредитные карты, причем чеки покупок варьировались от $75 тыс. до $87 тыс. В общей сложности американец похитил более $980 тыс. за две недели.

Как сообщил пресс-секретарь полиции округа Гвиннетт Колин Флинн, полученные деньги злоумышленник потратил на покупку двух машин, одежды с обувью и оружия.

Браун был взят под стражу 14 января. Он был освобожден из-под ареста после внесения залога в размере $11,2 тыс.

Ранее в четверг сообщалось, что в Санкт-Петербурге жертвой мошенников стала 73-летняя жительница Красносельского района. Она лишилась более 1 млн рублей.